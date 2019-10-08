جماهير ميلان تشن هجوم ناري على الإدارة بعد إقالة جيامباولو

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

ميلان

كتب Advertisements أنس عبد الغني

شنت جماهر الكورفا سود التابعة لنادي أي سي ميلان الإيطالي هجوما حادا على إدارة الفريق ووصفتها بالغبية وذلك بعد التعثرات التي واجهت ميلان خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



ونشرت الكورفا سود التراس نادى ميلان بيانا أكدت فيه ان جماهير الميلان مرهقة من الغباء المستمر في النادي بسبب الإدارة الفاشلة لـ جيامباولو الذي كان مرغوبا بشدة من الإدارة ثم ذهب أدراج الرياح بعد 3 أشهر.

وإن الإدارة تفاوضت مع مدرب مثل سباليتي دون أن تخبر المدرب جيامباولو بالإقالة لتتفق بعد ذلك مع مدرب آخر هو بيولي و لتسلط الضوء مرة أخرى على ضعفها في إدارة نادي عريق مثلا ميلان.