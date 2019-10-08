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وكيل نجم ريال مدريد يثير الجدل حول انتقال حسم صفقة بوجبا

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

بوجبا

بوجبا

وكيل نجم ريال مدريد يثير الجدل حول انتقال حسم صفقة بوجبا

كتب

أنس عبد الغني

تحدث جيراردو رابادا، وكيل لاعب فيدي فالفيردي بنجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا ولافت النظر على إمكانية تعاقد المارينجي على خدمات اللاعب قريبًا.

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حيث صرح وكيل أعمال فالفيردي لصحيفة ماركا الإسبانية: "أعتقد أن فالفيردي يمكنه اللعب جنبًا إلى جنب مع بوجبا، ومن الممكن أن يحدث ذلك في القريب العاجل.

وأوضح: يقدم لاعبي موسمًا عظيمًا مع الملكي، لكن عليه أن يكون حذرًا، وأن يستغل فرصة اللعب المتاحة له، أحسن استغلال، عليه أن يستمر في النمو والتطور".

ويقدم فالفيردي موسمًا جيدًا مع الريال، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت قائمة الفريق، حيث شارك اللاعب في خمس مباريات، وصنع هدفًا واحدًا، دون أن يسجل.

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