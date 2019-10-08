كاف يحدد موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون رسميا ويمهل للسبت لتحديد الملعب...

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جدة - عمرو شويل الاتحاد الافريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم إقامة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر رسمياً. الاتحاد الافريقي

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن الزمالك مطالب بتحديد ملعب المباراة قبل يوم السبت القادم 12 أكتوبر. وأكد الاتحاد القارى في بيانه الرسمي ان كاف سيتحمل كافة تفاصيل استضافة الفريق السنغالي الضيف جينيراسيون. Advertisements الاتحاد الافريقي

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن سيتم مراجعة الأزمة من قبل لجنة التأديب فيما يتعلق بإختصاصاتها وتابع الاتحاد الافريقي أن الفائز من مجموع المباراتين سيتأهل رسمياً الى دور المجموعة فيما سينتقل الخاسر الى مسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

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