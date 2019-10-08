شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته قبل مواجهات الدوري و كأس محمد السادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقررت اللجنة تقديم مباراة الإسماعيلي وطنطا بالجولة الخامسة ليوم 16 من الشهر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر واقامة مباراة الفريق مع حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 من الشهر نفسه بدلا من 18 أكتوبر وذلك فى ضوء تحديد مواعيد دور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية.
المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى بقيادة الصربى "ميودراج يسيتش" وحرص الجهاز على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم فى المران.
شهد المران غياب الثمانى الدولى باهر المحمدى ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى إضافة لبيكيتى سيلفا وهمام طارق بعد انضمامهم للمنتخبات الوطنية المختلفة.
المران تخلله مجموعة من الحصص البدنية المكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال "بويان ستماتوفيتش" من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.
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