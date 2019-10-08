شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف تدريباته في ميت عقبة استعدادا لمواجهة مباراة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف فريق الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى فى ميت عقبة، استعدادا لمواجهة مباراة الأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى في الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الصربى ميتشو على عقد جلسة مع اللاعبين وعاتبهم خلالها على التعادل أمام إف سى مصر بهدف لمثله فى الجولة الثالثة بالدورى، وطالبهم بعلاج الأخطاء التى وقع فيها والتركيز فى مواجهة القمة المقبلة.

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وشهد التدريب غياب اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق ومحمد حسن لاعب الوسط التدريبات التأهيلية في ظل إصابة الثنائي في الفترة الماضية.