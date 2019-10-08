شكرا لقرائتكم محمد صلاح يقود تدريبات السويس لاول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد محمد صلاح المدير الفنى الجديد للسويس اولى تدريبات الفريق اليوم بعد وصوله لمقر النادى بصحبة جهازه المعاون وتوقيع العقود ، ويعاون محمد صلاح كل من سعيد عبدالعزيز وهيثم عبده وعبدالشافى ابراهيم مدربا لحراس المرمى .

وتعاقد مجلس إدارة منتخب السويس بقيادة ميدو هلال مع محمد صلاح لقيادة الفريق خلفا لميمى عبدالرازق الذى اجرى عملية فى القلب الأسبوع الماضى تمنعه من التدريب خلال الفترة المقبلة .

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كان منتخب السويس قد تعاقد مع اكثر من عشرين لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية للمنافسة على الصعود للاضواء من جديد بعدما ذاقوا الأمرين فى الموسم الماضى وكانوا قريبين من الهبوط للقسم الثالث .

ومن المقرر أن يلتقى السويس مع الترسانة فى الأسبوع الأول أمام الترسانة باستاد حسن الشاذلى يوم ٢١ اكتوبر الجارى .

يذكر أن محمد صلاح صاحب إنجاز الصعود فى العامين الماضيين مع النجوم واف سى مصر واستمر مع الاخير خلال فترة الاستعداد للموسم الحالى بالدورى قبل أن يرحل بسبب الاختلاف بينه وبين الادارة حول ملف الصفقات الجديدة للفريق.