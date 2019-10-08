الإسماعيلى يفقد لاعبيه الدوليين فى مواجهة طنطا...

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جدة - عمرو شويل بات الإسماعيلى مهددا بفقدان لاعبيه الدوليين فى مواجهة طنطا والتى تم تقديمها ليوم 16 من أكتوبر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى. يأتى ذلك نظرا لانتظام اللاعبين الدوليين وهم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى" إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وبنسون شيلونجو “منتخب نامبيا” وهمام طارق “منتخب العراق” بتدريبات الفريق يوم 16 أكتوبر فى نفس موعد اللقاء المذكور، وذلك حسب تأكيدات صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق. وكان المسابقات قد قررت تقديم لقاء طنطا بجانب مواجهة حرس الحدود التى سيتم اقامتها يوم 19 من الشهر نفسه بدلا من 18 أكتوبر فى أعقاب تحديد الاتحاد العربى لقاء الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية،يوم 23 أكتوبر بالإسماعيلية.

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