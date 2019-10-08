شكرا لقرائتكم الأخضر يكثف تحضيراته.. وعودة الشهراني للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته للقاء سنغافورة، يوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأ تدريب الأخضر، يوم الثلاثاء، بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية وذلك على ملعب نادي التعاون تحت إشراف المدرب هيرفي رينار، وأعلن حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سلمان الفرج أجرى تمارين تأهيلية في النادي الصحي، إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

وشارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى، يوم الاثنين، بالتمارين الاسترجاعية، ومن المقرر أن يختتم الأخضر تدريباته، يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.