شكرا لقرائتكم ميلان يستعد لإقالة جيامباولو.. وموافقة سباليتي مرهونة بـ"إنتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير عدة يوم الثلاثاء في إيطاليا أن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جيامباولو بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

واستلم جيامباولو (52 عاما) تدريب الفريق خلفا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي لكن الفريق مني بأربع هزائم في سبع مباريات حتى الآن بإشرافه.

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وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن مدرب إنترميلان السابق لوتشيانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة.

بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه علما بأنه لا يزال مرتبطا بعقد معه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلا له.

وإذا لم يجد سبالبتي حلا لأزمته مع إنترميلان، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب ميلان بطل أوروبا 7 مرات والذي توج للمرة الاخيرة بطلا لإيطاليا عام 2011، ومن المرشحين كذلك مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.