محمد بركات: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيعود للتدريب خلال أسبوع

صرح محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، على أن الجهاز الفني للفريق يحرص على توفير كافة طرق الراحة للاعبين من أجل تقديم كل ما لديهم خلال الفترة القادمة، كما كشف عن تفاصيل إصابة اللاعب المصري محمد صلاح، قائلا: بأنه تحدث مع اللاعب محمد صلاح لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي حتى يطمئن عليه و كشف له محمد صلا على أن إصابته بسيطة وخفيفة، وأن سوف يعود خلال أسبوع للتدريبات.

كما أضاف بركات خلال تصريحات صحفية له، خلال تدريبات لاعبي المنتخب المصري في إستاد القاهرة اليوم الثلاثاء قائلا:”أحضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر، لدرجة أننا أحضرنا ألعاب الفيديو؛ لخلق حالة من الود ما بين اللاعبين” وان حسام البدري قد اخبر اللاعبين على أن العدل سيكون هو المحرك الأساسي لاختيار اللاعبين في مباريات المنتخب.