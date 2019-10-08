كاف يعلن إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون 24 أكتوبر و4 أيام لتحديد الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة الأفريقى "كاف" بيانًا رسميًا لتوضيح القرارات التى اتخذت بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. Advertisements من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر: - الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر. - كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية. - سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها. الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019. من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

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