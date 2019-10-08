شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الأهلى تأجيل مباراة الزمالك المُقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على ضرورة إقامة اللقاء في الموعد المُتفق عليه منذ انطلاق المسابقة قبل عدة اسابيع.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي تمسكت بإقامة مباراة القمة بالموعد المُحدد سلفًا خاصة أن اتحاد الكرة سبق وأرسل جدول الدوري بالمواعيد المُحددة منذ فترة كما أن اتحاد الكرة أعلن أن هذه المواعيد ثابتة ونهائية ولن يتم تغييرها إلا في الضرورة القصوى وبموافقة الأندية.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد أن فريقه لن يواجه الأهلي قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.

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وقال رئيس الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

ويحتل الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.