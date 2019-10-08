شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر الموعد النهائى لمباراة الزمالك وبطل السنغال بدورى الأبطال .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الموعد النهائى لمباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال من قبل مسئولى الإتحاد الأفريقى الذى قرر منذ قليل إعادة المباراة فى القاهرة إلا أنه أرجأ تحديد الموعد إلى الغد مع قرعة بطولتى دورى الأبطال الأفريقى ودور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية .

ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة لمعرفة الموعد لتنظيم مباريات الزمالك المحلية خاصة وأنهم وعدوا فى بداية المسابقة بعدم وجود تاجيلات للمسابقة من البداية وحتى النهاية وهو ما سيتعارض مع هذا المبدأ حال تاجيل اللقاء المقبل للقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى الجولة الرابعة للدورى يوم 19 اكتوبر الجارى ، إلا أنه وطبقا للتكهنات التى خرجت من الإتحاد الأفريقى التى تؤكد إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال خلال شهر اكتوبر الجارى يؤكد تأجيل لقاء القمة .