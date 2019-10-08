شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الأهلى وميتشو والعميد وتحويل الصغير للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الصادرة عنها وعن لجنة الانضباط والأخلاق التي تم اتخاذها نظير المخالفات خلال الأسبوعين الثاني والثالث للدوري مجتمعين بسبب تلاحم مباريات الجولتين.. وجاءت القرارات على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على حسام حسن المدير الفنى لسموحة قيمتها 20 ألف جنيه بسبب دخوله لملعب مباراة فريقه أمام إنبى فى الجولة الثالثة للدورى، وتوقيع غرامة مالية على محمد شريف لاعب إنبى قيمتها 10 آلاف جنيه لقيامه بقطع شبكة مرمى سموحة، وتوقيع غرامة مالية على كل من الأهلى وأسوان قيمتها 50 ألف جنيه على كل منهما لتأخرهما فى نزول الملعب، غرامة مالية على محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربى قيمتها 10 آلاف جنيه للاعتراض بشكل غير لائق.إيقاف محمد فتحى مدافع وسط بيراميدز مباراة واحدة للطرد فى لقاء فريقه امام طلائع الجيش وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفى الذى أعقب لقاء فريقه أمام أف سى مصر.

وكانت اللجنة قد اتخذت عدة عقوبات لمباريات الجولة الثانية على رأسها :-

Advertisements

إيقاف طارق حامد مدافع وسط الزمالك مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى لقاء فريقه امام مصر المقاصة فى الجولة الثانية للدورىإيقاف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش مباراة واحدة بعد طرده فى لقاء فريقه أمام إنبى فى الجولة الثانية للدورى توقيع غرامة مالية على وادى دجلة قدرها 10 آلاف جنيه لتسجيل اللاعبان محمد رضا واحمد رمضان رقم مخالف عن الموجود بالسيستم .توقيع غرامة مالية على أسوان قدرها 10 آلاف جنيه لتسجيل اللاعب محمد إسماعيل برقم مخالف عن المتواجد بالسيستم إحالة طارق سليمان مدرب سموحه للجنة الانضباط لطرده فى مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بسبب تفوه بألفاظ غير لائقة.

وقررت اللجنة إيقافه لمدة مباراتين إيقاف محمد أنور مدافع الاتحاد مباراة بعد طرده فى مباراة فريقه أمام الجونة إيقاف محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى مباراة وحيدة بعد طرده فى لقاء المصرى البورسعيدى، وتحويل سعفان الصغير مدرب الحراس للجنة الانضباط بعد المشادة التى حدثت بينه وبين جهاد جريشة حكم المباراة .