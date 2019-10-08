شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشترط مواجهة جينيراسيون على استاد القاهرة بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى، خلال الشهر الجارى.

أكد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لن يوافق على مواجهة الفريق السنغالى إلا على استاد القاهرة، ووسط حضور جماهيرى كبير، لافتًا إلى أن هذا القرار ظالم، وصادر من أجل مجاملة جينيراسيون فوت.

تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه، متعجبًا من قرار إعادة المباراة، حيث تساءل: "على أى أساس أصدر هذا القرار الظالم؟ نحن لم نرتكب أى أخطاء وحضرنا فى موعد المباراة الذى حدده الاتحاد الأفريقى ولم يحضر الفريق السنغالى؟ فلماذا قرار الإعادة؟.

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمى بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والأقرب وفقًا لمصدر بـ"كاف" أن المباراة ستقام على استاد السلام، يوم 24 من أكتوبر.

Advertisements

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالى خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز فى مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

استند الاتحاد الأفريقى فى قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم إلا باللعب وليس بقرار إداري، وهذا بند فى للائحة لجنة مسابقات "كاف"، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقًا على رأسهم الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى المتواجدين فى التصنيف الأول.