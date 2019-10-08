شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول لعبد الله جمعة بقميص المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لأول مرة عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، بقميص المنتخب الوطنى، خلال خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد على استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

ويعد هذا الظهور هو الأول لعبد الله جمعة بقميص الفراعنة، حيث لم يسبق له الانضمام للمنتخب من قبل، ومن المنتظر أن يسجل اللاعب أول مشاركاته مع المنتخب بالمشاركة فى ودية بتسوانا.

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وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قد ضم قائمة 23 لاعبًا لمباراة بتسوانا وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.