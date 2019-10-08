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اتجاه لنقل ودية مصر وبتسوانا من استاد القاهرة إلى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام بتسوانا المحدد لها يوم الإثنين المقبل إلى استاد برج العرب بدلاً من استاد القاهرة، وتلقي اتحاد الكرة طلبات شفوية من الأمن لنقل المباراة وهو ما سيتم حسمه خلال ساعات .

وبدأ المنتخب الأول أمس، الإثنين، معسكره الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري استعدادًا لودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري الذى يستعد من خلاله الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

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