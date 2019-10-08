شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يرد بقوة على انباء انضمامه لبعض الأندية والان مع التفاصيل

أبدى الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي غضبه من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

تصريحات ديبالا عن سوق الانتقالات الصيفية الماضية

وقال باولو دييالا في تصريحات صحفية: "‏لم يكن صيفاً سهلاً، أن ترى اسمك مرتبطاً بكل نادي وبكل مكان، ولأماكن لا تريد الذهاب لها لم يكن أمراً لطيفاً لكن هذه هي كرة القدم".

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الأندية التي ترغب في التعاقد مع ديبالا

وكان يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية أبرزها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مشاركات ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك باولو ديبالا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.