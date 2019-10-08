شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف يناير المقبل والان مع التفاصيل

تنطلق البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف التي تقام على أرض ملعب الغولف "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ابتداءً من 30 يناير 2020م، بمشاركة نخبة من نجوم العالم يتقدمهم متصدر التصنيف العالمي الأمريكي بروكس كايبكا ووصيفه الأمريكي داستن جونسن.

وتسعى البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف, إحدى محطات "الجولة الأوروبية" لعام 2020م، إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم البطولات العالمية بمشاركة نخبة من نجوم العالم، يتنافسون على جوائز مالية تزيد عن 3.5 ملايين دولار، حيث حققت البطولة الأولى نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم كما لفتت فعالياتها المصاحبة الأنظار، بتسليطها الأضواء على ما تملكه المملكة من قدرات شبابية وبنية تحتية متقدمة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وثقافة أصيلة تجاوزت الحدود وفتحت النوافذ على كل الحضارات المتقدمة وعززت مكانة المملكة في صدارة الأحداث الرياضية العالمية.

وعبر معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، عن سعادته باقتراب انطلاقة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وترحيبه بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم هما (بروكس كايبكا وداستن جونسن) على أرض المملكة مرة أخرى.

وقال " لقد مثل العام الماضي الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمنا في لفت أنظار العالم وإظهار الوجه المشرق للمملكة وترسيخ مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية العالمية النوعية, وعاقدون العزم على تكرار النجاحات الكبيرة التي تحققت في العام الماضي على أرض ملعب الغولف "رويال غرينز"، ومتحمسون لمشاركة واستضافة أفضل اللاعبين على مستوى العالم من جديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في شهر يناير 2020م".

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وكان البطل الأمريكي داستن جونسن المصنف الثالث عالمياً والبالغ من العمر 35 عامًا، قد سجل نقطتين متصدره جعلته يحقق أول لقب جولة أوروبية، معززاً حظوظه لحصد المزيد بعد أن اختتم موسمه الماضي بتحقيق سادس ألقابه العالمية الكبرى، عندما حقق لقب الجولة الأوروبية بالمكسيك وأحرز مرتبة الوصيف في بطولة "ماسترز" و"PGA"، وكذلك نال ثلاث صدارات أخرى.

كما يخوض متصدر العالم حالياً الأمريكي بروكس كايبكا منافسات البطولة السعودية الدولية، للمرة الثانية على التوالي ويحدوه الأمل بتحقيقها، بعد إنجازه الكبير في ختام العام المنصرم عندما حقق رابع ألقابه العالمية الكبرى في بطولة PGA الأمريكية، إضافة إلى سلسلة من النتائج الرائعة مع بداية الموسم الجديد منحته الاستمرارية في صدارة التصنيف العالمي.

بدوره، أبدى داستن جونسن سعادته البالغة بالمشاركة قائلاً " لدي حماس شديد للعودة مرة أخرى إلى المملكة بعد جولة ممتعة وذكريات رائعة حققتها العام الماضي على أرض ملعب الغولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فقد شاهدت الجهود الكبيرة والخطط الطموحة لتطوير ونشر رياضة الجولف في المملكة، كما أشعر بالفخر والسعادة بالمساهمة في تحقيق هذه الخطط ومشاهدة مدى التقدم بعد مضي عام كامل".

وقال المصنف الأول عالمياً وحامل 4 ألقاب عالمية كبرى بروكس كوبيكا " إنه سعيد بالعودة مرة أخرى للمملكة خاصةً بعد أن قضيت زيارة ممتعة العام الماضي من خلال اللعب على واحدة من أفضل وأجمل ملاعب الجولف على مستوى المنطقة، حيث تتميز بطبيعتها الخلابة وإطلالتها الرائعة على شاطئ البحر، كما تعد أيضاً فرصة لمتابعة التطور ورؤية الجهود المبذولة لنشر وتطوير رياضة الجولف في المملكة، والاستمتاع بالمنافسة والشعور بالفخر كمساهم في الخطوات المتسارعة للجولف السعودية نحو العالمية".

يُذكر أن نادي وملعب الغولف "رويال غرينز" يُعد واحداً من أهم المشاريع الحيوية في المدينة الاقتصادية، وأحدث الملاعب العالمية في المنطقة الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، حيث يحتضن مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، إضافة إلى مجمع سكني متكامل بتصاميم فريدة من نوعها تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأحمر بإطلالات وتصاميم مختلفة.