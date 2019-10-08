شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسام والاتحاد يلتقيان في انطلاق الجولة الثانية لكرة الطائرة والان مع التفاصيل

تنطلق بعد غدٍ الخميس منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة الطائرة بإقامة مباراة واحدة تجمع الابتسام السعودي مع نظيره الاتحاد السعودي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام . وتختتم الجولة السبت القادم بـ 5 مباريات تجمع الأولى الجبلين مع الهلال على صالة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، والسلام يلتقي نظيره الأهلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، والفيصلي يواجه الترجي على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويلعب الموج مع النصر على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، والهداية مع الوحدة على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الابتسام والاتحاد يلتقيان في انطلاق الجولة الثانية لكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.