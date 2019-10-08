شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اهانته للحكام.. إيقاف مدرب روما مباراتين والان مع التفاصيل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما لمباراتين، وذلك بعد اهانته لأحد الحكام .

ووقعت الحادثة بعد نهاية مباراة روما أمام كالياري والتي انتهت بالتعادل 1 1/، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما الذي سجله اللاعب الكرواتي نيكولاكالينتش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وجاء رد فعل فونسيكا ولاعبيه بشكل غاضب، حيث صرخوا في وجه الحكم ديفيد ماسا بعد إطلاقه لصافرة نهاية المباراة.

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كما قررت الرابطة تغريم روما مبلغ 15 ألف يورو، وذلك بسبب تواجد أحد أعضاء فريق التجهيز البدني للفريق على مقاعد البدلاء ، حيث لم يكن مؤهلاً لذلك ، حيث صفق بسخرية في وجه ماسا وهو ما تم وصفه بالموقف العدواني.

وفي الوقت ذاته، قررت الرابطة تغريم أتالانتا مبلغ 10 ألاف يورو بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت جماهيره بها هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا.

وتم إيقاف ريكاردو سابونارا لاعب وسط جنوه مباراة واحدة وتغريمه 10 ألاف يورو بعد طرده من على مقاعد بدلاء فريقه بسبب إهانته لحكام مباراة فريقه أمام ميلان.

واختتمت الرابطة بيانها بتغريم يوفنتوس مبلغ 10 ألاف يورو بسبب قيام جماهيره بتوجيه أشعة "الليزر" إلى المسؤولين واللاعبين خلال مباراة إنتر ميلان يوم الأحد الماضي.