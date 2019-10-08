شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يفوز بسهولة على راموس بينالوس في شنجهاي والان مع التفاصيل

فاز روجر فيدرر 6-2 و7-5 بسهولة على ألبرت راموس-بينالوس ليبلغ دور الستة عشر في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة اليوم الثلاثاء ويثأر لخسارته أمام اللاعب الإسباني في آخر مواجهة بينهما بالبطولة نفسها عام 2015.

وكسر فيدرر المصنف الثاني إرسال راموس-بينالوس مرتين في المجموعة الأولى وفاز دون عناء بأشواط إرساله بدون أن يواجه أي نقطة لخسارة الإرسال.

وتعافى راموس بينالوس، الذي صعق فيدرر قبل أربع سنوات ليضع حدا لمسيرة هزائم من 15 مباراة أمام المصنفين العشرة الأوائل، بشكل جيد ليفرض على فيدرر خوض شوط فاصل في المجموعة الثانية عوض خلاله اللاعب السويسري تأخره 4-1 ليحسم الانتصار.

وقال فيدرر "تحليت بالتركيز لأن عندما يسافر المرء حول العالم يفقد الكثير من الطاقة. الأشواط الأول أو المباريات الأولى قد تكون خادعة".

وأضاف "الإرسال كان قويا. كنت أسدد الكرة جيدا ولم أواجه أي متاعب. لكن بالطبع الشوط الفاصل يتطلب في بعض الأحيان نوعا آخر من اللعب. أتيحت له فرص، لكنها كانت انتفاضة جيدة من جانبي".

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ويلتقي فيدرر، الفائز باللقب مرتين في شنجهاي، مع البلجيكي ديفيد جوفين أو القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين في الدور التالي.

وأظهر آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا بعض العلامات الإيجابية في عودته من الإصابة لكنه خسر في نهاية المطاف بعد معركة شرسة مع الإيطالي فابيو فونيني.

وأرسل موراي مرتين للفوز بالمباراة في المجموعة الحاسمة، لكن فونيني قاتل ليلجأ اللاعبان إلى شوط فاصل ثم حسم اللاعب الإيطالي انتصاره بنتيجة 7-6 و2-6 و7-6 في حوالي ثلاث ساعات.

وقال موراي الذي خضع لجراحة في الفخذ في يناير بهدف إنقاذ مسيرته "هناك العديد من الأشياء التي أحتاج إلى تحسينها، وأنا بوسعي اللعب بصورة أفضل".

وأضاف "سأعمل على تحسين هذه الأشياء حتى أكون في حالة أفضل عندما ألعب ضده في المرة القادمة".