شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "بيكيه وجوارديولا" بجائزة أفضل لاعب ومدرب من كاتالونيا والان مع التفاصيل

فاز جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بجائزة أفضل لاعب من إقليم كاتالونيا لموسم 2019 .2020/ وحصل بيكيه على 67 بالمئة من الأصوات متفوقا على مارك روكا لاعب اسبانيول الذي حصل على 27 بالمئة من الأصوات.

وأحرزت ايتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة من كاتالونيا.

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وفاز ريكي بويج لاعب برشلونة ولايا اليكساندري لاعبة اتلتيكو مدريد بجائزة أفضل لاعب صاعد ولاعبة صاعدة من كاتالونيا.

وحصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما حصل خافيير ايسترادا على جائزة أفضل حكم.

وسيتم تسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل الذي يقام في 14 أكتوبر الجاري.