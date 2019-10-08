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ميلان يعلن إقالة ماركو جيامباولو من تدريب الفريق

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أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقالة مدربه ماركو جيامباولو من تدريب الفريق بعد مرور 7 جولات من بطولة الممتاز بسبب سوء النتائج.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حيث استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط و الخسارة في أربعة تحت قيادة المدير الفني ماركو جيامباولو

وكانت العديد من التقارير الإيطالية و العالمية أكدت اقتراب سباليتي المدير الفني السابق لنادي روما و انتر ميلان من تدريب نادي آي سي ميلان خلال الفترة المقبلة.

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