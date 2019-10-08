شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعلن إقالة ماركو جيامباولو من تدريب الفريق والان مع التفاصيل

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقالة مدربه ماركو جيامباولو من تدريب الفريق بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بسبب سوء النتائج.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حيث استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط و الخسارة في أربعة تحت قيادة المدير الفني ماركو جيامباولو

وكانت العديد من التقارير الإيطالية و العالمية أكدت اقتراب سباليتي المدير الفني السابق لنادي روما و انتر ميلان من تدريب نادي آي سي ميلان خلال الفترة المقبلة.