شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يمدح تمثاله الجديد في السويد والان مع التفاصيل

قام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بالحديث عن التمثال الذي تم نحته له في بلده.

الإعلان عن تمثال لزلاتان في السويد

وكان قد تم الإعلان اليوم الثلاثاء عن التمثال الخاص بزلاتان إبراهيموفيتش في بلده السويد.

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تصريحات إبراهيموفيتش عن تمثاله الجديد

وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "‏عندما تأتي إلى نيويورك ، يكون لديك تمثال الحرية ، وعندما تأتي إلى السويد ، يكون لديك تمثال زلاتان".

مشاركات إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 16 مباراة حتى الآن مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الأمريكي وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.