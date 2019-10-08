شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير سعودية تكشف مفاجأة كبرى عن مدرب الاتحاد القادم والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة كبيرة بشأن المدير الفني القادم لنادي الاتحاد، وذلك خلفا للتشيلي لويس سييرا المدرب الحالي للفريق. وقالت التقارير أن إدارة الاتحاد قدمت عرضا مميزا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري وتننتظر رد المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشارت على أنه في حالة موافقة جروس على عرض الاتحاد سوف يتم الإطاحة بالتشيلي سبيرا على الفور وتسوية الأمور المالية معه. جروس كانت له تجربة مميزة مع نادي الأهلي في الدوري السعودي حيث حقق معه إنجازات أبرزها تحقيق ثلاثية الدوري وكأسي ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين

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