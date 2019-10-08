شكرا لقرائتكم خبر عن من منبوذين إلى معشوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - القلب سُمى بهذا الاسم كونه متقلبا لا يستمر فى مشاعر الحب أو الكره تجاه أشياء وأشخاص محددة، فتتغير مشاعر من حين لآخر حسب العديد من المستجدات.

وينطبق هذا الأمر بطبيعة الحال على جماهير لعبة كرة القدم، فتجد فى وقت ما تحولا كبيرا فى مشاعرهم نحو بعض اللاعبين أو المدربين، وتفاوتا كبيرا لما كانوا يكنونه فى قلوبهم لأشخاص فى السابق عن الحاضر.

ولقى قرار تعيين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، موجة اعتراضات كبيرة من قبل أنصار وعشاق النادى الأحمر فى نهاية أغسطس الماضى، بداعى قلة خبراته وضعف السيرة الذاتية له واعتقاد الكثيرين أنه ليس الاسم الذى يرضى أحلام وطموحات أبناء التتش.

إلا أنه بعد 6 مباريات قاد خلالها السويسرى الفريق الأهلاوى لانتصارات مدوية دخل على إثرها قلوب عشاق النادى الأحمر وبدأ رويدًا رويدًا فى كسب ثقة أنصار ومحبى النادى.

Advertisements

ولم يكن فايلر هو أول من تحولت مشاعر جماهير الأهلى تجاهه وتحوله من منبوذ إلى معشوق، بل ضمت القائمة العديد من الأسماء التى نالت حب وعشق جماهير النادى بعد فترة من عدم الرضا عما يقدمونه مع الفريق الكروى.

البداية كانت مع الأنجولى أمادو فلافيو الذى نال سخطا وسخرية كبيرة من جماهير الأهلى خلال أول موسم له مع القلعة الحمراء، بعد ظهور ومردود ضعيف قبل أن يخطف الفهد الأنجولى بعد ذلك قلوب وعقول أنصار التتش بمستوى مذهل وقدرات فنية وتهديفية عالية الجودة.

كذلك كريم ندفيد نجم خط وسط الأهلى الحالى، الذى كان يعانى من سخرية كبيرة من قبل مشجعى الفريق عبر مواصل التواصل الاجتماعى خلال ولاية المدير الفنى حسام البدرى، إلا أن ندفيد بات واحدا من نجوم الفريق المفضلين لدى الجماهير خلال الموسم المنصرم الذى أظهر خلاله مستوى فنيا وبدنيا أكثر من رائع بعد توظيفه فى عدة مراكز جديدة.

كما تعرض المغربى وليد أزارو لانتقادات بالغة فى مستهل مشواره مع الأهلى بسبب إضاعة الفرص السهلة، قبل أن يحجز مكانًا فى التشكيلة الأساسية للفريق ويحصل على لقب هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى ليبدأ فى نيل ثقة الجماهير الغفيرة للنادى الأحمر.

والقائمة تطول لتشهد الثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات، اللذين أبدى الكثير من أنصار الأهلى استياءه من مستواهما منذ قدومهما فى يناير الماضى قبل أن يتوهج الثنائى مع الفريق الأحمر فى الموسم الحالى ويظهر بشكل مغاير تمامًا تحت قيادة السويسرى فايلر.