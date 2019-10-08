شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا العبقرى يرجع للخلف.. حقق أسوأ انطلاقة للفريق السماوى فى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، أسوأ انطلاقة له منذ توليه تدريب السيتيزنز فى موسم (2016 -2017).

السيتى خلال هذا الموسم خسر ثمانى نقاط من أصل 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات على بداية المسابقة، ليصبح الفارق مع المتصدر ليفربول 8 نقاط كاملة، حيث حقق «الريدز» العلامة الكاملة فى الانتصارات.

وخسر السيتى، الأحد الماضى، فى لقاء وولفرهامبتون بنتيجة (2-0) ضمن الجولة الثامنة، قبل الهزيمة من نورويتش سيتى بثلاثية دون رد مقابل تعادل وحيد تحقق أمام توتنهام هوتسبير (2-2).

موسم 2016 -2017

شهد العام الأول لجوارديولا فى إنجلترا بداية مثالية مع مان سيتى حيث حقق «الفيلسوف» ستة انتصارات متتالية فى الجولات الست الأولى.

أولى هزائم السيتى كانت فى الجولة السابعة بالخسارة من توتنهام هوتسبير (2-0) ثم التعادل بعد ذلك أمام إيفرتون بهدف لكل منهما.

وإجمالاً جمع السيتى بعد مرور 8 جولات 19 نقطة من أصل 24، وفى النهاية تواجد الفريق السماوى فى الترتيب الثالث خلف توتنهام صاحب المركز الثانى وتشيلسى البطل خلال هذه النسخة.

موسم 2017 -2018

فى العام الثانى لجوارديولا حقق الأخير انطلاقة قوية وأفضل من موسمه الأول بفوزه فى أول سبع جولات من أصل ثمانٍ.

تعادل السيتى الوحيد تحقق أمام إيفرتون فى الجولة الثانية بهدف لهدف، إلا أن رجال جوارديولا حققوا انتصارات ساحقة من خلال الفوز على ليفربول بنتيجة (5-0) ثم واتفورد (6-0) بجانب الفوز بخماسية على كريستال بالاس وسحق ستوك سيتى بسبعة أهداف لهدفين. السيتى خلال هذا الموسم حقق بطولة الدورى بـ100 نقطة بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.

موسم 2018 -2019

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العام الثالث لجوارديولا لم يتلق السيتى أى خسارة فى الجولات الثمانى الأولى من خلال الفوز فى ست مباريات مقابل تعادلين أمام وولفرهامبتون وليفربول.

أبرز انتصارات السيتى فى البدايات كانت على حساب هيدرسفيلد تاون بستة أهداف لهدف ثم كارديف سيتى بخماسية نظيفة.

وحقق السيتى لقب الدورى فى النهاية للموسم الثانى على التوالى بعدما جمع 98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، صاحب المركز الثانى.

وكشف الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام وولفرهامبتون.

فريق «الذئاب» تفوق على مانشستر سيتى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدورى الإنجليزى.

جوارديولا أضاف، خلال تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمى للنادى، أن الفارق أصبح كبيرًا مع ليفربول فى ظل أن الأخير لم يخسر أى نقاط حتى الآن.

وتابع: «الآن نفكر فى العودة والنتائج ستحدد الموقف مازلنا فى شهر أكتوبر والطريق طويل حتى النهاية». وواصل: «هذا الأمر يحدث فى بعض الأحيان عندما يتعرض الفريق للتوتر، ما زال هناك الكثير من المباريات».

وتحدث جوارديولا عن منافسه وولفرهامبتون، قائلاً: «خسرنا أمام فريق جيد لديهم القوة البدنية وهم أقوياء فى الكرات الهوائية ولديهم السرعة فى الهجمات المرتدة».

السيتى ظل فى المركز الثانى ليصبح الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر 8 نقاط، حيث استطاع «الريدز» أن يجمع 24 نقطة من خلال الفوز فى 8 مباريات، كان آخرها على حساب ليستر سيتى (2-1).

وفقد السيتى 8 نقاط من خلال الخسارة فى مباراتين أمام نورويتش سيتى (3-2) وولفرهامبتون (2-0) بجانب التعادل أمام توتنهام هوتسبير (2-2).

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتى فى الجولة المقبلة أمام منافسه كريستال بالاس على ملعب الأخير بعد نهاية التوقف الدولى.