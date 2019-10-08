شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرفض خوض مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.. ويهدد بالانسحاب من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور خوض الفريق الكروي الاول بالنادي مباراة القمة امام الاهلي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري وطالب لحنة المسابقات واتحاد الكرك بضرورة تأجيلها بشكل رسمي لتعارضها مع موعد مباراة الفريق امام جينيراسيون بطل السنغال بناءا على قرار كاف بإعادتها يوم ٢٤ أكتوبر- على حسب قوله-.

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وفجر مرتضي منصور مفاجأة من العيار الثقيل بتهديده بعدم استكمال الدوري، في حالة عدم الاستجابة لمطلب ناديه بتأجيل المباراة.

وتحدى منصور الحميع بتأجيل المباراة وقال المياراة سيتم تأجيلها رغم انف الحميع خصوصاً ان الجبلاية والأمن هم سبب أزمة اعادة مباراة جينيراسيون والذي اعتبره قرار ظالم من جانب كاف الذي جامل الفريق السنغالي.

وقال مرتضى منصور إن هناك مخططا أهلاويا ضد الزمالك بدأ بإعادة المباراة واختيار موعد ٢٤ أكتوبر، للتأثير على الزمالك، الذي سيخرج لاعبوه من مباراة القمة مجهدين، فضلا عن إمكانيه إصابة بعضهم، وبالتالي يتعثر الفريق في البطولة الأفريقية.