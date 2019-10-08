شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب مباراة جينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 19 أكتوبر الحالي في اطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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ويحيط الغموض بموقف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري وأن هناك اتجاه كبير لتأجيلها لأجل غير مسمى لتعارض موعدها مع موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون ومن الأقرب ترحيلها لنهاية ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف» أن الموعد المقترح لإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون هو إقامة المباراة يوم 20 أو 21 أكتوبر الحالي لتحديد المتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أو الذهاب إلى كأس الاتحاد الافريقية «الكونفدرالية»، والذي ستنطلق مبارياته رسميًا يوم 26 أكتوبر، وبالتالي باتت إعادة المباراة في هذا الموعد أمر حتمى ومفروغ منه.

وتابع المصدر تصريحاته الخاصة للمصري اليوم بأن الاتحاد الأفريقي سيرسل خطاب رسمي شديد اللهجة للاتحاد المصري واللجنة الخماسية التي تقوده حاليا للالتزام بالقرارات والمواعيد وتنسيق كافة الأمور مبكرًا مع الجهات الأمنية التي رفضت اقامة المباراة الخاصة بالبطولة الأفريقي ونظمت 3 مباريات في البطولة المحلية مما يعني وجود عشوائية وارتباك في القرارات، وحذر المجلس بتوقيع عقوبات على الاتحاد المصري في حالة حدوث مثل هذا التضارب.