شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعاقب بافوي بـ«لفت نظر» بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» معاقبة أنتوني بافوي، نائب سكرتير الاتحاد وتحويله للتحقيق، وذلك خلال جلسة جمعت بين فاطمة سامورا ومعاذ حجي وبعض من أعضاء اللجنة التفيذية.

وعاقب الاتحاد الإفريقي «بافوي» بـ«لفت نظر» بسبب خروج خطاب رسمي إلى نادي الزمالك وجينيراسيون فوت وطاقم التحكيم بنقل المباراة إلى استاد الجيش بمدينة برج العرب بدلا من ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.