شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الأزمة التي تفجرت بسبب رفض الفريق السنغالي خوض المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام المباراة خلال شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة.

كان الـ«كاف» قد أعلن، في بيان رسمى، أنه يدرس ملابسات الأزمة ويبحث كافة المستندات التي قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية.