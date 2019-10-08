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ميلان يطيح بمدربه.. وهذا هو الأقرب لخلافته

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

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ميلان يطيح بمدربه.. وهذا هو الأقرب لخلافته

كتب

أنس عبد الغني

اتخذ نادي آي سي ميلان الإيطالي قرارا بإقالة مدربه ماركو جيامباولو من تدريب الفريق بعد مرور 7 جولات من بطولة الممتاز وذلك بسبب سوء النتائج للفريق.

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وكانت العديد من التقارير الإيطالية و العالمية أكدت اقتراب سباليتي المدير الفني السابق لنادي روما و انتر ميلان من تدريب نادي آي سي ميلان خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حيث استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط و الخسارة في أربعة تحت قيادة المدير الفني ماركو جيامباولو

 

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