رويس يشارك في التدريب الختامي للمنتخب الألماني

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

شارك ماركو رويس في التدريب الختامي للمنتخب الألماني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة الودية أمام المنتخب الأرجنتيني غدا الأربعاء.



ورغم ذلك، فإن مشاركة رويس مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، والذي يعاني مشاكل طفيفة في الركبة، لا تزال غير مؤكدة. وقد شارك رويس في بداية التدريب الذي أُجْري في ملعب نادي دورتموند.

كان يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، صرح في وقت سابق بقوله: " سننظر بعد التدريب الختامي ما إذا كان من المنطقي إشراك رويس"، وأضاف أنه ليس هناك "شيء يثير القلق" في حالة رويس لأن إصابته ليست خطيرة.

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وبلغ إجمالي المشاركين في تدريب اليوم 15 لاعبا وثلاثة حراس مرمى، بينهم الوافدان الجديدان روبين كوخ من فرايبورج وزباستيان رودي من هوفنهايم.

ويغيب عن المنتخب كما هو معلن، تيمو فيرنر لاعب لايبزيج بسبب الإنفلونزا ويوناتان تاه لاعب ليفركوزن بسبب الإصابة بالبرد وإيلكاي جويندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب إصابته بتمزق عضلي.

ولن يتمكن اللاعبون الثلاثة من المشاركة في مباراة الأرجنتين، ويعانيلوف من غياب 13 لاعبا عن المنتخب لأسباب تتعلق بإصابة أو مرض، وقال لوف إن غياب مثل هذا العدد الكبير" لم يحدث أبدا في الماضي أو نادرا ما حدث".