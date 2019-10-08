شكرا لقرائتكم بركات يكشف تفاصيل مكالمة صلاح وقصة "البلاسيتشن" فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني حريص خلال المعسكر الحالي على استخدام كل ما من شأنه توفير سُبل الراحة والدعم للاعبين من أجل تقديم افضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركات في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب المقام حالياً بإستاد القاهرة ، بركات : لقد أحضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر..لدرحة أننا أحضرنا "بلاستيشن" في المنتخب من أجل مواجهة الملل وحتى نخلق حالة من الود بين اللاعبين.
وتابع بركات : حسام البدري قال للاعبي المنتخب أن العدل سيكون هو أساس الاختيارات وأساس المشاركة واللاعب كبير سيكون كبير بمجهوده ومستواه .
وأوضح بركات: تحدثنا مع اللاعبين أيضاً علي ضرورة الالتزام والانضباط في المعسكر ولازم الكل يعرف قيمة منتخب مصر وأن يكون الانتماء لمصر اهم من اي شيء أخر.
وتحدث مدير المنتخب عن عمرو السولية لاعب الاهلي، قائلاً: السولية حضر للمنتخب وخضع للفحص الطبي لدي طبيب المنتخب بعد إصابته الأخيرة في مباراة الاهلي وأسوان ورأينا إنه من الأفضل أن يتلقي اللاعب العلاج مع ناديه أفضل لأنه لن يلحق بودية بتسوانا.
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