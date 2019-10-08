شكرا لقرائتكم حلمى طولان: الزمالك تعرض لظلم كبير من قرار الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف طولان في تصريحات خاصة ،أن الزمالك تعرض لظلم كبير من قرار الكاف ، وعليه الطعن علي هذا القرار خاصة أنه يجامل الفريق السنغال بشكل واضح .
وأكد نجم الزمالك السابق، أن الكاف اتخذ قرار حاسم في أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا ولم يقم بإعادة المباراة مثل ما قرر في أزمة الزمالك في الفريق السنغالي .
أنهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب انتهاء الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.
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