شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس نقل مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا إلى ستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة نقل مباراة منتخب مصر الاول أمام بتسوانا المحدد لها يوم الاثنين المقبل الي ستاد برج العرب بدلا من ستاد القاهرة ، وتلقي اتحاد الكرة طلبات شفوية من الامن لنقل المباراة وهو ما سيتم حسمه خلال ساعات .

وبدأ المنتخب الأول أمس ، الأثنين، معسكره الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري إستعداداً لودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري والذى يستعد من خلاله الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).