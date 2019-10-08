قائد ألمانيا السابق شفاينشتايغر يعلن اعتزاله اللعب نهائيا









اسماء السيد - أعلن قائد منتخب المانيا السابق المتوج بطلا للعالم عام 2014 باستيان شفاينشتايغر الثلاثاء اعتزاله اللعب نهائيا في سن الـ 35 عاما، بعد مسيرة حافلة بالالقاب والانجازات ومحطة اخيرة مع فريق شيكاغو فاير الاميركي.

وكتب شفاينشتايغر في حسابه على تويتر "مع بعض الحنين، اعلن انتهاء مسيرتي كلاعب نهاية العام الحالي، ولكني اتطلع ايضا إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني قريبا. سأبقى وفيا لكرة القدم".

وأثنى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا على لاعبه السابق على هامش تحضيرات الـ "مانشافات" للمباراة الودية امام الارجنتين الأربعاء في دورتموند، بالقول "انه من دون أدنى شك أحد أعظم اللاعبين الذين مروا في تاريخ ألمانيا".

وتابع "لقد كان لاعبا كبيرا وشخصية قوية"، قبل أن يضيف "كل واحد ما زال يتذكر صورة نهائي مونديال 2014"، عندما تابع شفاينشتايغر اللعب على الرغم من الدماء التي كانت تسيل من وجهه بعدما تلقى ضربة تحت عينه اليمنى خلال المباراة النهائية امام الارجنتين التي انتهت بفوز ألمانيا 1-صفر بعد التمديد.

وأردف المدير الفني لالمانيا قائلا "قاتل الى درجة الانهاك. في كل حركة كنا نشعر برغبته بالفوز".

ورحب لوف بشفاينشتايغر ضمن الجهاز الفني للمنتخب الالماني مؤكدا "سيكون لدينا دائما مكانا له"، وأنه "لا اعرف ما هي خططه" ولكن "اي لاعب سبق له ان لعب مع المنتخب الوطني ولديه هدف ان يكون مدربا، فهو مرحب به دائما معنا لكي يختبر ما ينتظره".

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وكان المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه انضم لفترة قصيرة الى الجهاز التدريبي للـ "مانشافت كمدرب للمهاجمين قبل أن يتخلى عن مهامه بعد نهاية مونديال روسيا 2018.

بدأ شفاينشتايغر المكنى بـ "شفايني" مسيرته كمهاجم، قبل ان يتراجع الى خط الوسط، ليعود ويشغل دور لاعب الوسط المدافع خلال مغامرته في الدوري الاميركي. ودافع عن قميص منتخب بلاده في 121 مباراة سجل خلالها 24 هدفا، وفاز بكأس العالم في البرازيل 2014 وحل في المركز الثالث مرتين عامي 2006 و2010، ووصيفا لبطل أوروبا 2008.

وحمل شفاينشتايغر شارة القيادة للمنتخب الالماني بعد اللقب العالمي 2014، واحتفظ بها حتى اعتزاله اللعب دوليا عام 2016.

أمضى معظم فترات مسيرته مع فريق بايرن ميونيخ الذي انضم الى صفوفه في سن الثالثة عشرة، وخاض معه أكثر من 500 مباراة وسجل له 68 هدفا واحرز معه 22 لقبا، منها دوري ابطال اوروبا (2013) وثمانية في البوندسليغا وسبعة في الكأس.

وغادر في موسم 2015-2016 إلى مانشستر يونايتد الانكليزي واحرز معه الكأس المحلية عام 2016 وكأس الرابطة والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في العام التالي، قبل أن يخوض تجربة الدوري الاميركي في عام 2017.

وخاض شفاينشتايغر الأحد مباراته الأخيرة مع شيكاغو فاير وانتهت بفوز أورلاندو سيتي 5-2.