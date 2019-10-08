قرار بإعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

اعلن سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على أن فريق نادي الزمالك، سوف يواجه فريق كرة القدم السنغالي جينراسيون فوت، وذلك خلال مباراة الإياب في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أكد على أن المباراة سوف يتم إعادتها وفق القرارات النهائية.

كما قد أوضح زاهر، على أن لجنة المسابقات قد قررت خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء في مصر الاتحاد الأفريقي، والعمل على حل الأزمة مع إعادة لقاء مباراة ألإياب ما بين فريقي الزمالك وفريق جينراسيون السنغالى، حيث قد رفض فريق جينراسيون فوت السنغالى خوض مباراة الإياب على ارض ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من خوض المباراة على ملعب بتروسبورت في القاهرة.