بطل العالم محمد إيهاب يعلن اعتزاله عن لعبه رفع الأثقال

صرح اللاعب محمد أيهاب، بطل العالم في رفع الاثقال، عن إعلانه اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، وذلك بعد إصدار قرار الإيقاف الدولي المترقب لمصر، وصرح إيهاب خلال تصريحات له على أنها وصلت 5 عينات إيجابية جديدة للاعبين المصريين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا السابقة.

كما تابع قائلا: ننتظر قرار الإيقاف عن المشاركة في أي بطولات لمدة عامين، كما أننا لن نشارك في أوليمبياد طوكيو 2020، وبحسب ذلك لا يوجد لديه طموح في أن يستمر باللعبة، كما أضاف بأنه لم يعد هناك لعبة رفع أثقال في مصر، وذلك ما دفعه إلى عدم استكمال مشواره الرياضي، كما قد كان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد قرر في وقت سابق إيقاف مصر من المشاركة في كأس العالم في تايلاند بسبب اكتشاف تعاطي 7 لاعبين منشطات.