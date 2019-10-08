شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز مذكرة رسمية للاحتجاج على قرارات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز إدارة النادي الاسماعيلي في الوقت الراهن مذكرة احتجاج رسمية ترسلها لاتحاد الكرة اعتراضًا على قرار لجنة المسابقات بتعديل مواعيد مواجهات الدراويش في الجولتين الرابعة والخامسة للدوري أمام طنطا وحرس الحدود .

من جانبه أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدورى يعد ظالمًا للاعبين نظرًا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط.

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وكان الاتحاد العربى قد أعلن عن اقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلى تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدورى لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.

وأضاف: "هذا القرار سيتسبب فى إرهاق اللاعبين بشكل كبير وهو ما قد يؤثر على نتائج الفريق بالسلب، الإسماعيلى يلعب باسم مصر فى كأس العرب لذلك أطالب المسابقات بإجراء تعديلات أخرى من شأنها مد فترات الراحة بين المباريات".

واختتم المنياوى: "سأقوم بالتحدث مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من أجل بحث تصعيد الأمر سعيًا لإيجاد حل لتلك الأزمة والتى كان لديها تأثير سلبى علينا فى مباراة المصرى بالجولة قبل الماضية".