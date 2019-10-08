شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نقل مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا لـ برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام بتسوانا المحدد لها يوم الإثنين المقبل إلى استاد برج العرب بدلاً من استاد القاهرة.

وتلقي اتحاد الكرة طلبات شفوية من الأمن لنقل المباراة وهو ما تم الاتفاق عليه ليتم نقل المباراة إلى برج العرب .

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قد ضم قائمة 23 لاعباً لمباراة بتسوانا وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.