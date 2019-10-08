شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة الأفريقى "كاف" عن أن استاد السلام يعد الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بعد اتخاذ قرار من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة.

وأضاف المصدر، أن يوم 24 من الشهر الجارى يعد أيضًا الموعد الأقرب لإعادة المباراة، لافتًا إلى إن القرار الرسمى من "كاف" بخصوص موعد إعادة اللقاء وتحديد الملعب سيصدر غدًا الأربعاء.

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

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استند الاتحاد الأفريقي في قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم إلا باللعب وليس بقرار إداري، وهذا بند في للائحة لجنة مسابقات "كاف"، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.

وكان الحكم المالي محمدوا كيتا صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التي كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد قبل الماضي على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقًا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.