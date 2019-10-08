شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: إعادة مباراة الزمالك من أسوأ 3 قرارات لـ"كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طارق يحيي، المدير الفني السابق للزمالك، الطريقة التي يتبعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اتخاد قراراته معتبرًا قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى من أسوأ ثلاث قرارات لـ"كاف" بعد قرار اعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا السابق، وقرار إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة ثم عودته مرة أخرى .

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك في تصريحات خاصة، أنه من الواضح أن الاتحاد الأفريقي يتبع طريقة "جبر الخواطر" في القرارات التي يتخذها، مؤكدًا أن الزمالك تعرض لظلم كبير وواضح بإعادة المباراة مرة أخرى.

وأكد طارق يحيي، أنه على ثقة في لاعبي الزمالك بتحقيق فوز كبير علي جينيراسيون فوت السنغالى والتأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

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وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.