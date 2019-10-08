جمهورية شبين تتعادل مع فاركو سلبيا وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا جمهورية شبين وفاركو سلبيًا فى المباراة الودية التى جرت بينهما عصر اليوم وديًا فى إطار استعدادات الفريقين لبدء انطلاق مسابقة دورى القسم الثانى . ويخوض شبين مبارياته فى المجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقاهرة، بينما يخوض فاركو مبارياته فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية القاهرة والقناة . ويسعى الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى لفاركو لبناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود لدورى الأضواء بعدما ذاق الفريق الأمرين فى الموسم المنقضى وكان قد اقترب من الهبوط للقسم الثالث. Advertisements

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