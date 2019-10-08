شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يتحدث عن "البلاسيتشن" فى المنتخب ومكالمة صلاح و"عدالة" البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني حريص خلال المعسكر الحالي على استخدام كل ما من شأنه توفير سُبل الراحة والدعم للاعبين من أجل تقديم افضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

وبدأ المنتخب الأول معسكره الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري إستعداداً لودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري والذى يستعد من خلاله الفراعنة صتفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

وأوضح بركات في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب المقام حالياً بإستاد القاهرة ، بركات : لقدد أحضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر..لدرحة أننا أحضرنا "بلاستيشن" في المنتخب من أجل مواجهة الملل وحتى نخلق حالة من الود بين اللاعبين.

وتابع بركات : حسام البدري قال للاعبي المنتخب أن العدل سيكون هو أساس الاختيارات وأساس المشاركة واللاعب كبير سيكون كبير بمجهوده ومستواه .

وأوضح بركات: تحدثنا مع اللاعبين أيضاً على ضرورة الالتزام والانضباط فى المعسكر ولازم الكل يعرف قيمة منتخب مصر وأن يكون الانتماء لمصر اهم من أى شيء أخر.

وأشار مدير المنتخب إلى إنه تحدث مع محمد صلاح عقب إصابته الأخيرة من ليفربول وأكد له صلاح أن الإصابة بسيطة وسيعود بعد أسبوع ولن تصل مدة غيابه إلى شهر كما تردد وهو أمر اسعد الجميع في المنتخب.

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وتحدث مدير المنتخب عن عمرو السولية لاعب الاهلي، قائلاً: السولية حضر للمنتخب وخضع للفحص الطبي لدي طبيب المنتخب بعد إصابته الأخيرة في مباراة الاهلي وأسوان ورأينا إنه من الأفضل أن يتلقي اللاعب العلاج مع ناديه أفضل لأنه لن يلحق بودية بتسوانا.



















