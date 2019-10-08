شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد "الشامى" قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق المقاولون العرب مجهودات حسن الشامى ظهير أيسر الفريق فى لقاء أسوان فى الجولة الرابعة بالدورى المقرر إقامتها باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يوم 18 من الشهر الجارى .

كان حسن الشامى قد غاب عن لقاء فريقه فى الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربى بداعى الإصابة، إلا أن الجهاز الطبى يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لتعافى اللاعب .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء أحرزه سيف الجزيرى، ثم التعادل على ملعبه مع سموحة بهدفين لمثليهما، وأخيرًا الفوز خارج الأرض على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد سالم .