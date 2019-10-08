شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأدوار المؤهلة للاشتراك في بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الأدوار المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس مصر الموسم الحالي على النحو التالي:

موعد مباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر موعد مباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر

مباريات كأس مصر مباريات كأس مصر Advertisements

كأس مصر كأس مصر

كاس مصر 2 كاس مصر 2

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