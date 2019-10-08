شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد يخضع لتدريبات منفردة فى المنتخب الوطنى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر، لتدريبات منفردة بالجري حول الملعب برفقة التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال.

ويخوض منتخب مصر تدريبه الأول اليوم تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد على ملعب ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى .

وأضاف بركات في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب: "لقد أحضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر.. لدرجة أننا أحضرنا "بلاستيشن" في المنتخب من أجل مواجهة الملل حتى نخلق حالة من الود بين اللاعبين".

Advertisements

وتابع بركات: حسام البدري قال للاعبي المنتخب إن العدل سيكون هو أساس الاختيارات وأساس المشاركة واللاعب الكبير سيكون كبير بمجهوده ومستواه .

وأوضح بركات: تحدثنا مع اللاعبين أيضًا على ضرورة الالتزام والانضباط في المعسكر ولازم الكل يعرف قيمة منتخب مصر وأن يكون الانتماء لمصر أهم من أي شيء آخر.

وأشار مدير المنتخب إلى أنه تحدث مع محمد صلاح عقب إصابته الأخيرة من ليفربول وأكد له صلاح أن الإصابة بسيطة وسيعود بعد أسبوع ولن تصل مدة غيابه إلى شهر كما تردد وهو أمر أسعد الجميع في المنتخب.

وتحدث مدير المنتخب عن عمرو السولية لاعب الاهلي، قائلاً: السولية حضر للمنتخب وخضع للفحص الطبي لدى طبيب المنتخب بعد إصابته الأخيرة في مباراة الأهلي وأسوان ورأينا أنه من الأفضل أن يتلقي اللاعب العلاج مع ناديه أفضل لأنه لن يلحق بودية بتسوانا.