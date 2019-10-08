شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على إذن ميتشو لإضافة عنصر جديد فى جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى الزمالك، على الحصول على إذن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لإضافة عنصر جديد ضمن جهازه المعاون، من أجل مساعدته فى القيادة الفنية.

وأوضح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أنه تم الحصول على إذن ميتشو من أجل إضافة عنصر جديد لجهازه المعاون، يتمتع بمزيد من الخبرة فى الدورى المصرى، لمعاونته، لافتًا إلى إنه يتم فى الوقت الحالى المفاضلة بين 3 أو 4 اسماء لاختيار أفضلهم وتعيينه فى منصب المدرب العام مع الخواجة الصربى.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون لميتشو، يتمتع بخبرات كبيرة من أجل مساعدة المدير الفنى فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، ليتم طرح العديد من الأسماء على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمى مجاهد.

Advertisements

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التعادل المخيب للآمال للزمالك أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.